·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7874
clics
El tema barcos es mucho peor de lo que parece
7943
clics
Desmintiendo el bulo del reparto de comida con IA que engañó a Reddit y a Meneame
4595
clics
Fotos de las audiciones para la serie de televisión "La Familia Addams" en 1964 [Eng]
4129
clics
Los jueces se han vuelto locos: Trabajo en un despacho familiar y dictan sentencias con IA en <24h con leyes y precedentes del Supremo INVENTADOS
3606
clics
Si eres de derechas y te gusta Trump
más votadas
429
El Cartel de los Soles, una gran mentira comprada en España por la derecha política, mediática y judicial
490
Agente de ICE mata a mujer de un disparo en Minneapolis durante operativo
293
Trump necesitará el apoyo de Junts para gobernar Venezuela
314
«¡Acabas de matar a mi vecino!»: un testigo describe el tiroteo mortal de ICE [ENG]
336
Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, incluido el tratado climático de la ONU [en]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
11
clics
Hijoputismo y lamebotismo
Hannah Arendt escribió hace 60 años sobre la banalidad del mal sin imaginarse que hoy le tocaría escribir sobre la celebración del mal, incluso a costa de uno mismo
|
etiquetas
:
hijoputismo
,
trump
,
banalidad
,
ultraderecha
2
0
0
K
21
politica
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
21
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente