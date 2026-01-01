edición general
Hijoputismo y lamebotismo

Hannah Arendt escribió hace 60 años sobre la banalidad del mal sin imaginarse que hoy le tocaría escribir sobre la celebración del mal, incluso a costa de uno mismo

