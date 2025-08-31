edición general
¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

Ovidio Guzmán López, apodado ‘El Ratón’ y descendiente del reconocido narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, habría implicado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su declaración ante la justicia estadounidense. Según se informa, Guzmán López lo habría señalado como uno de los líderes del Cártel de los Soles. Esta revelación se habría producido luego de un supuesto acuerdo de colaboración tras su confesión de culpabilidad por delitos vinculados al tráfico internacional de drogas.

| etiquetas: nicolás maduro , venezuela , ovidio guzmán , el chapo , eeuu , confesión
Te buscas a un robagallinas al por mayor, lo amenazas con una cadena perpetua y te acusa a un presidente de gobierno o al papa de lo que haga falta. Y va el mundo y ¿se lo cree? No hace falta. Son armas de destrucción masiva, oiga.
Pinche sapo!! Gonorrea!! Culiado!!! :-> :->
Esta es el resultado del networkong que hizo Feijāo con Marcial Dorado? :troll:
