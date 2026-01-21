El hijo de Aute cierra el debate sobre su himno antifranquista: este es su significado real

Miki Aute explica que Rosa León suele cantarla en sus conciertos y que la vincula con otros fusilados de otras dictaduras: "En realidad fue Rosa León la que le dio esta otra versión que ahora todos conocemos. Pero la canción en realidad se la escribió a su mujer". Sea como fuere, lo más importante de todo es que ha acabado convirtiéndose en un himno: "Han pasado casi 50 años y yo creo que todo el mundo que escribe canciones sueña con que algo perdure cinco años, ¿no? Si perdura 50 es porque es, bueno, una obra de arte".