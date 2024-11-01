·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
3931
clics
El dibujante de Volkskrant, Peter de Wit, gana el premio Inktspot con un dibujo sobre Gaza (DEN)
3298
clics
Ghosts'N Goblins... Ese sí era un juego difícil
2974
clics
El nuevo Paseo de la Fama Presidencial tiene una imagen de un «autopen» en lugar del retrato de Biden [ENG]
2574
clics
Daniel Esteve, líder de Desokupa, se defiende ante los tribunales afirmando estar siendo suplantado en sus vídeos por una IA
3279
clics
Quieren enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado popular y Pablo Iglesias avisa: "Igual por lo que voy a decir ahora me ponen otra querella criminal, pero nuestra obligación es decirlo"
más votadas
470
Israel asesina a 35 periodistas en Yemen: el segundo ataque más letal contra la prensa jamás registrado
508
Una confesión clave y el tribunal avalan la causa contra la trama del saqueo de la sanidad valenciana en la era del PP
525
El juez Peinado cita a Begoña Gómez por el caso de los pisos turísticos del novio de Ayuso
400
Silvia Intxaurrondo repasa la cronología de los casos de la pareja de Ayuso y de la mujer de Sánchez (y no casa con lo que dice la presidenta): "Juzguen ustedes"
590
Estados Unidos cumple ya la mayoría de criterios de una dictadura
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
50
clics
A Hideo Kojima se le va la olla: quiere escanear un fantasma real para meterlo en OD y que le den un premio
El desarrollador Japonés pretende ir un paso más con su videojuego de terror para Xbox...
|
etiquetas
:
videojuegos
,
actualidad
,
video kojima
,
ocio
,
web
4
1
0
K
50
ocio
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
50
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Gry
Los angeles dan más miedo que los fantasmas, además se pueden multiplicar a través de las pantallas.
2
K
39
#4
jewel_throne
#1
Parpadeo
0
K
11
#6
Gry
*
#4
Imaginate un juego que utilice la cámara para saber cuando parpadeas o miras a un lado, o utilizando gafas de Realidad Virtual.
0
K
17
#7
Flogisto
#6
Ese es el Vigil.
vandal.elespanol.com/noticia/1350783556/este-juego-de-terror-usa-tu-ca
0
K
10
#2
Enésimo_strike
Vamos que va a escanear a Llados, es como fak bro
1
K
18
#5
Kleshk
-Más rojo al fantasma
-El fantasma está mal
Lo veo
0
K
10
#3
Dasmandr
Hay uno que no sabe subir escaleras. Se le detecta rápido.
Por dar ideas.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
vandal.elespanol.com/noticia/1350783556/este-juego-de-terror-usa-tu-ca
-El fantasma está mal
Lo veo
Por dar ideas.