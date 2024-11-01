edición general
A Hideo Kojima se le va la olla: quiere escanear un fantasma real para meterlo en OD y que le den un premio

A Hideo Kojima se le va la olla: quiere escanear un fantasma real para meterlo en OD y que le den un premio

El desarrollador Japonés pretende ir un paso más con su videojuego de terror para Xbox...

7 comentarios
Gry
Los angeles dan más miedo que los fantasmas, además se pueden multiplicar a través de las pantallas.  media
jewel_throne
#1 Parpadeo
Gry
#4 Imaginate un juego que utilice la cámara para saber cuando parpadeas o miras a un lado, o utilizando gafas de Realidad Virtual.
Enésimo_strike
Vamos que va a escanear a Llados, es como fak bro
Kleshk
-Más rojo al fantasma
-El fantasma está mal

Lo veo
Dasmandr
Hay uno que no sabe subir escaleras. Se le detecta rápido.
Por dar ideas.
