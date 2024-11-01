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Hice a mi abogado investigar sobre Tung Tung Tung Sahur (Brainrot)

Hice a mi abogado investigar sobre Tung Tung Tung Sahur (Brainrot)  

El canal de Baitybait analiza el fenómeno Brainrot y los derechos de su inclusión en otras marcas o franquicias.

| etiquetas: brainrot , propiedad intelectual , baitybait , abogado
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1 comentarios
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#1 cKr1
Hay Baity, hay meneo.
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menéame