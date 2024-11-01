Hezbolá desconoce las negociaciones entre Israel y el Líbano

"No nos importan en lo absoluto", aseguró el líder chií Naim Qassem acerca de las negociaciones y la tregua anunciada hace días por Donald Trump. "Que quede claro: para nosotros, estas negociaciones directas y sus resultados es como si nunca hubieran existido, y no nos importan en absoluto. Continuaremos nuestra resistencia protectora en defensa del Líbano y su pueblo", sentenció el clérigo chií en un comunicado. "No renunciaremos a nuestras armas ni a nuestra defensa", indicó, por otro lado, mientras el Gobierno libanés toma parte en un diál