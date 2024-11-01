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Hertzainak: Pakean Utzi Arte - Zuzenean

Hertzainak: Pakean Utzi Arte - Zuzenean

Mítica canción de la banda de rock de Gasteiz Hertzainak tocada en directo

| etiquetas: hertzainak , pakean utzi arte , rock , euskadi , rrv , rock radikal vasco
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2 comentarios
7 1 2 K 50 cultura
Pertinax #1 Pertinax *
Os voy a contar una bonita anécdota de Gari, el cantante.

Paseando una noche etílica por cierto casco viejo de cierto pueblo de Euskadi con unos coleguitas, de los cuales uno tenía un perrete, el muy subnormal le soltó un patadón al grito de PERRO PATADAAAAA que le hizo volar a cinco metros.

No teneis por qué creerme, pero es un puto tarao.

Además de lo cual, es pam.
www.meneame.net/user/rusito/history
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rusito #2 rusito *
Al querido troll que vota spam y que dudo que sepa lo que es spam. Cuando subí la cover de Latzen de la canción Zu Atrapatu Arte de Kortatu, también votó negativo. Así que intuyo que sientes adversión ideológica hacia las canciones que he subido. Se queja que hago spam pero subo canciones de canales de Youtube diferentes y yo no pertenezco a ninguna de las bandas que las toca y canta. ¿Spam de qué? Y no nos creemos esa anécdota de mierda porque lo tuyo es trabajar para que las cosas no cambien de fronteras para dentro y de fronteras para fuera.
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menéame