·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10642
clics
Google presenta una funcionalidad contralgorítmica que va a dejar a muchos mediosmierders en ruina
8976
clics
Esta es la mierda más enfermiza que he visto [ENG]
5459
clics
Banda indie [pantomima full]
4995
clics
No es el futuro, es el presente: ya puedes ver en directo cómo un robot humanoide hace el turno de trabajo de una persona
3646
clics
Un chiste de Grison sobre Ayuso desata la furia del PP: "¿Sabes que las cucarachas pueden vivir sin cabeza una semana?"
más votadas
479
Pedro Sánchez defiende a Lamine Yamal tras las críticas de Israel por la bandera palestina
347
Manifestación histórica en València para salvar la Educación pública
442
Israel pide encarcelar a la relatora de ONU para Palestina tras anular juez sus sanciones
429
Alemania retira la nacionalidad a un vecino de Berlín por sus publicaciones en redes sociales
380
Almeida deja a más de 8.000 niños sin plaza en las escuelas públicas infantiles: “Desvío de fondos a la privada”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
44
clics
Hertzainak: Pakean Utzi Arte - Zuzenean
Mítica canción de la banda de rock de Gasteiz Hertzainak tocada en directo
|
etiquetas
:
hertzainak
,
pakean utzi arte
,
rock
,
euskadi
,
rrv
,
rock radikal vasco
7
1
2
K
50
cultura
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
2
K
50
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pertinax
*
Os voy a contar una bonita anécdota de Gari, el cantante.
Paseando una noche etílica por cierto casco viejo de cierto pueblo de Euskadi con unos coleguitas, de los cuales uno tenía un perrete, el muy subnormal le soltó un patadón al grito de PERRO PATADAAAAA que le hizo volar a cinco metros.
No teneis por qué creerme, pero es un puto tarao.
Además de lo cual, es pam.
www.meneame.net/user/rusito/history
0
K
19
#2
rusito
*
Al querido troll que vota spam y que dudo que sepa lo que es spam. Cuando subí la cover de Latzen de la canción Zu Atrapatu Arte de Kortatu, también votó negativo. Así que intuyo que sientes adversión ideológica hacia las canciones que he subido. Se queja que hago spam pero subo canciones de canales de Youtube diferentes y yo no pertenezco a ninguna de las bandas que las toca y canta. ¿Spam de qué? Y no nos creemos esa anécdota de mierda porque lo tuyo es trabajar para que las cosas no cambien de fronteras para dentro y de fronteras para fuera.
0
K
9
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Paseando una noche etílica por cierto casco viejo de cierto pueblo de Euskadi con unos coleguitas, de los cuales uno tenía un perrete, el muy subnormal le soltó un patadón al grito de PERRO PATADAAAAA que le hizo volar a cinco metros.
No teneis por qué creerme, pero es un puto tarao.
Además de lo cual, es pam.
www.meneame.net/user/rusito/history