4460
clics
Revuelta
3533
clics
El nuevo vídeo de Pantomima Full con el que le estarán pitando los oídos a Juan del Val: "Premio Plajeta"
5414
clics
Los memes más tronchantes sobre "Burnet", el apellido falso de la pareja de Ayuso: "Tiene más identidades que Mortadelo"
4804
clics
Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia
3546
clics
La historia de los talibanes y un curioso mapa con su visión del mundo
más votadas
294
Comandos estadounidenses asaltaron un buque de carga que viajaba de China a Irán y robaron la mercancía (inglés)
376
Madrid Network: la lista de todos los amigos del PP a los que regaló dinero público Aguirre a través de la "colaboración público-privada"
342
Kaja Kallas, caso clínico
295
Decenas de miles de personas exigen la dimisión de Orbán tras el escándalo de abusos a menores en hogares infantiles
379
Vox privatiza el servicio de gestión de l'Albufera del Ayuntamiento de València con un contrato de un millón de euros
publicadas
en cola
3
meneos
74
clics
La heroica secuencia de un hombre forcejeando y desarmando a uno de los tiradores de Sidney
La heroica secuencia de un hombre forcejeando y desarmando a uno de los terroristas de Sidney
sideny
atentado
tiradores
actualidad
#1
Catacroc
#0
Dupe
www.meneame.net/story/padre-musulman-revela-como-heroe-redujo-tirador-
