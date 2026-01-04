¿Héroes o delincuentes? La violencia como espectáculo audiovisual

En los últimos años, buena parte de las series más populares del cine, la televisión y las plataformas audiovisuales de internet han coincidido en una operación narrativa tan eficaz como inquietante: convertir el mal en un espectáculo atractivo y hasta seductor. Se trata de relatos protagonizados por personajes que delinquen de forma tan violenta como elegante y sofisticada.
| etiquetas: héroes , delincuentes , violencia , espectáculo audiovisual
La primera que dejé de ver fue Game of Thrones. No sé qué temporada era, es cuando capturan al tío ese que lo mete en su castillo ese que era el hijo bastardo de nosequé Señor y le corta la polla y lo convierte en su muñeco... ahí dije "hasta aquí con esta mierda sádica". La otra serie que dejé de ver fue Walking Dead, justo cuando aparece de… » ver todo el comentario
Tener la cara dura se premia más que la bondad.
Hace tiempo que hollywood nos vende esta idea.
Hasta en una reciente serie española, nos retratan a un asesino psicópata, que quema por placer a sus víctimas, como alguien no-tan-malo, ya que tiene su corazoncito.