¿Héroes o delincuentes? La violencia como espectáculo audiovisual

En los últimos años, buena parte de las series más populares del cine, la televisión y las plataformas audiovisuales de internet han coincidido en una operación narrativa tan eficaz como inquietante: convertir el mal en un espectáculo atractivo y hasta seductor. Se trata de relatos protagonizados por personajes que delinquen de forma tan violenta como elegante y sofisticada.