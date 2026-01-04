edición general
¿Héroes o delincuentes? La violencia como espectáculo audiovisual

En los últimos años, buena parte de las series más populares del cine, la televisión y las plataformas audiovisuales de internet han coincidido en una operación narrativa tan eficaz como inquietante: convertir el mal en un espectáculo atractivo y hasta seductor. Se trata de relatos protagonizados por personajes que delinquen de forma tan violenta como elegante y sofisticada.

4 comentarios
Hace ya como cerca de cinco años que no veo ninguna serie, sobretodo americanas. Americanas hace bastante más de cinco años que no veo ninguna.

La primera que dejé de ver fue Game of Thrones. No sé qué temporada era, es cuando capturan al tío ese que lo mete en su castillo ese que era el hijo bastardo de nosequé Señor y le corta la polla y lo convierte en su muñeco... ahí dije "hasta aquí con esta mierda sádica". La otra serie que dejé de ver fue Walking Dead, justo cuando aparece de…   » ver todo el comentario
Es como aquellos que votan a políticos corruptos: representan lo que les gustaría ser a ellos. Les gustaría salirse con la suya al igual que estos "ídolos".

Tener la cara dura se premia más que la bondad.
Grande Jesús G. Maestro
Esos, los malos sin paliativos, se combinan con los super héroes, que son aplaudidos por tomar la justicia por su mano, y ser fiscales-jueces-verdugos, pero sin pasar por lo innecesario del juicio, ni del derecho de defensa.
Hace tiempo que hollywood nos vende esta idea.
Hasta en una reciente serie española, nos retratan a un asesino psicópata, que quema por placer a sus víctimas, como alguien no-tan-malo, ya que tiene su corazoncito.
