edición general
17 meneos
18 clics

Hermanamiento con Gaza y medalla de honor de Madrid: la iniciativa propalestina que deja solos a Almeida y Ayuso

La proposición socialista incluye conceder la Medalla de Honor de la ciudad, organizar un acto institucional el 29 de noviembre y el hermanamiento entre Madrid y Gaza. "El pueblo palestino, y de manera dramática la población de Gaza, atraviesa una de las situaciones más trágicas de nuestra historia reciente. Durante décadas ha sufrido la ocupación, la privación de derechos y la violencia sistemática, pero desde hace dos años, la respuesta militar del Gobierno de Israel a los atentados de Hamás ha derivado en una campaña de destrucción masiva...

| etiquetas: hermanamiento con gaza , iniciativa propalestina , ayuso y almeida
14 3 0 K 158 politica
3 comentarios
14 3 0 K 158 politica
#1 Barriales
La historia juzgará a estos dos hijos de puta.
1 K 21
reivaj01 #3 reivaj01
#1 Pero hasta que lo haga la historia, no estaría mal que algún juez lo hiciese ahora.
0 K 12
Antipalancas21 #2 Antipalancas21 *
Gaza actual vista desde su altura no queda nada en pie nada sano:  media
0 K 20

menéame