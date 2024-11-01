Hermanamiento con Gaza y medalla de honor de Madrid: la iniciativa propalestina que deja solos a Almeida y Ayuso

La proposición socialista incluye conceder la Medalla de Honor de la ciudad, organizar un acto institucional el 29 de noviembre y el hermanamiento entre Madrid y Gaza. "El pueblo palestino, y de manera dramática la población de Gaza, atraviesa una de las situaciones más trágicas de nuestra historia reciente. Durante décadas ha sufrido la ocupación, la privación de derechos y la violencia sistemática, pero desde hace dos años, la respuesta militar del Gobierno de Israel a los atentados de Hamás ha derivado en una campaña de destrucción masiva...