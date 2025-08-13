La hermana de Santos Cerdán no renuncia al Ayuntamiento de Milagro

Belén Cerdán, concejal del Ayto de Milagro y hermana de Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, continuará como concejal no adscrita del Ayto tras abandonar el PSN hace unas semanas, tras la entrada en prisión de su hermano. la corporación ratificó el “abandono voluntario del PSN” de la actual teniente de alcalde y continuando como edil no adscrita. Algo contrario a los estatutos de la organización socialista, que establecen que “la pérdida de la condición de militante conlleva la obligación de renunciar al acta de concejal.