La hermana de Santos Cerdán no renuncia al Ayuntamiento de Milagro

Belén Cerdán, concejal del Ayto de Milagro y hermana de Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, continuará como concejal no adscrita del Ayto tras abandonar el PSN hace unas semanas, tras la entrada en prisión de su hermano. la corporación ratificó el “abandono voluntario del PSN” de la actual teniente de alcalde y continuando como edil no adscrita. Algo contrario a los estatutos de la organización socialista, que establecen que “la pérdida de la condición de militante conlleva la obligación de renunciar al acta de concejal.

#9 carlosjpc
#7 Noticia creada a proposito para cerrarla al poco tiempo y evitar su publicación. Cosa que el miserable hace a menudo. Aquí hay otras recientes del mismo individuo.

www.meneame.net/m/actualidad/policia-nacional-desarticula-red-robo-mas
www.meneame.net/m/actualidad/guardia-civil-investiga-mujer-como-presun
www.meneame.net/m/actualidad/convocan-protesta-calahorra-brutal-agresi
#5 vicus.
#2 El confidencial y ok diario, son las pruebas, vaya....Más.valor tiene un trozo de papel higiénico usado que esos dos panfletos juntos
#6 carlosjpc
#5 Si, los que siempre aciertan... luego ya 4 dias despues salen los apesebrados copiando la noticia, pero en vez de un pulizer se llevan un ban en este antro piojoso

elpais.com/espana/2025-07-29/la-hermana-de-santos-cerdan-cobro-22000-e

www.rtve.es/noticias/20250729/hermana-santos-cerdan-cobro-22000-euros-
#1 vicus.
Y de qué se le acusa, de ser la hermana?.
#2 carlosjpc
#1 No de trincar de la empresa sevinabar 22.000 €, la misma empresa que la llorona que ahora la quiere quitar de enmedio dio 76.000€ en subvenciones publicas y que era propiedad de su hermanisimo.


www.elconfidencial.com/espana/2025-07-29/hermana-santos-cerdan-22-000-

okdiario.com/espana/cerdan-era-socio-del-empresario-intimo-otegi-const
#3 Tunguska08Chelyabinsk13
"Algo contrario a los estatutos de la organización socialista"... Si se va del Partido Socialista, ya no se la aplican los estatutos. :-O
#8 iIusion
#3 tan fácil como darse cuenta de eso
#4 Tontolculo
Si es un milagro, es un milagro. O vamos a cuestionar todos los milagros ahora? :troll:
