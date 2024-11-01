edición general
Hermana de Kim Jong-Un advierte de un “terrible desastre” si drones de Seúl vuelven a sobrevolar Pyongyang

Hermana de Kim Jong-Un advierte de un “terrible desastre” si drones de Seúl vuelven a sobrevolar Pyongyang

Las autoridades norcoreanas han denunciado previamente el envío de drones con panfletos contrarios al régimen a Pyongyang por parte de Corea del Sur hasta en tres ocasiones durante la semana pasada.

shake-it #5 shake-it
#3 Este personaje tiene bilis en lugar de sangre
Beltenebros #6 Beltenebros
#5
Eso parece.
placeres #4 placeres *
.. Drones que han recorrido 160 kilometros al menos... Esto no lo ha hecho un "aficionado".. supongo que a los surcoreanos también les gusta la guerra psicológica y meter el dedo en el ojo para ver si despiertan al oso y acabar con el de una vez.

. Lo mismo que cuando los del sur mandaban globos con USB con kdramas/Kpop y algo de propaganda y los norcoreanos les devolvieron esos globos con bolsas de basura.

Nota... Siempre me ha parecido la más inteligente y despiadada de todos los hermanos, con bastante diferencia, si el padre la hubiera elegido a ella en primer lugar. estarían mucho mejor.(para horror del resto de paises vecinos.)
Alakrán_ #1 Alakrán_ *
Dándole voz a lo mejorcito de cada rincón del mundo, incluidas las monarquías comunistas
Spirito #2 Spirito
#1 Te noto como algo de resquemor.

¿Fue tu ex o algo? :roll:
Beltenebros #3 Beltenebros
#2
Este sujeto lleva mucho tiempo con mucho rencor.
Alakrán_ #7 Alakrán_ *
#_5 #2 #3 Ya se que son días tristes para los comunistas rancios amantes de las dictaduras, con la caída de Maduro y la dictadura chavista, la pronta caída de la dictadura islamistas de los Ayatolá, Venga! que seguro que hay por ahí en el mundo más basura que defender, todavía vuestra vida puede encontrar un propósito!
Spirito #8 Spirito
#7 Si te conceden el premio Novel de la Paz, ¡ni se te ocurra aceptarlo mientras viva tu amo Trump, insensato! o_o
sotillo #10 sotillo
#7 Yo veo más una alianza entre Trump y el Chavismo, como hacen las mafias con otros grupos más pequeños, se cargan al capo y todo sigue igual
Alakrán_ #12 Alakrán_
#10 Pues no andas muy desencaminado, lo único es confiar en unas futuras elecciones libres.
suppiluliuma #9 suppiluliuma
#2 Veo, en cambio, que tú no tienes ningún problema con las monarquías absolutistas. ¡Tres generaciones ya! :roll:
Spirito #11 Spirito
#9 ¿Habéis llegado ya un acuerdo con la Caudilla Elenita para que abdique y liberarla pues? :roll:
