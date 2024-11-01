Hermana de Kim Jong-Un advierte de un “terrible desastre” si drones de Seúl vuelven a sobrevolar Pyongyang

Las autoridades norcoreanas han denunciado previamente el envío de drones con panfletos contrarios al régimen a Pyongyang por parte de Corea del Sur hasta en tres ocasiones durante la semana pasada.
| etiquetas: kim jong-un , corea , drones , pyongyang , espía
Eso parece.
. Lo mismo que cuando los del sur mandaban globos con USB con kdramas/Kpop y algo de propaganda y los norcoreanos les devolvieron esos globos con bolsas de basura.
Nota... Siempre me ha parecido la más inteligente y despiadada de todos los hermanos, con bastante diferencia, si el padre la hubiera elegido a ella en primer lugar. estarían mucho mejor.(para horror del resto de paises vecinos.)
¿Fue tu ex o algo?
Este sujeto lleva mucho tiempo con mucho rencor.