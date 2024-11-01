edición general
9 meneos
55 clics
Heridos nueve bomberos en el incendio de un restaurante en Madrid, dos de ellos graves

Heridos nueve bomberos en el incendio de un restaurante en Madrid, dos de ellos graves

El fuego se ha originado en la cocina del restaurante de comida ecuatoriana 'Naño Madrid'.

| etiquetas: incendio , madrid , restaurante
8 1 0 K 109 actualidad
2 comentarios
8 1 0 K 109 actualidad
sotillo #2 sotillo
A ver si….. El incendio ha obligado a desalojar durante media hora las dependencias del ministerio del Interior en la calle Amador de los Ríos, 2 y en Paseo de la Castellana, 5.
0 K 11
SMaSeR #1 SMaSeR
Poco pasa para lo que se ve por ahí. Y se de lo que hablo que me he pegado 3 años y medio repartiendo congelado a hostelería.
No solo entraba en las cocinas, entraba también en las cámaras frigoríficas de los horrores.
0 K 7

menéame