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Herido un hombre que lanzó accidentalmente una bomba que había preparado a sus invitados para entretenerles [ENG]

Herido un hombre que lanzó accidentalmente una bomba que había preparado a sus invitados para entretenerles [ENG]

Travis Peachey, un pensilvanio, fue arrestado el pasado sábado al llegar al hospital con heridas producto de una bomba. El hombre explicó que era una bomba que había fabricado para entretener a sus invitados. Cuando se enteró de que no iban a ir a su casa, el hombre intentó desactivar el explosivo pero acabó detonando. El hombre finalmente ha entrado en prisión con varios cargos y una fianza de 500.000$

| etiquetas: bomba , accidente , herido , invitados , entretenimiento
2 1 0 K 45 ocio
12 comentarios
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mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
¿Una bomba? No entiendo lo que algunos llaman "entretenimiento".

Un cuchillo es mucho más divertido y emocionante con la gente huyendo y gritando.
Lo de la bomba es un... ¿Ya está?
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#8 laruladelnorte
#4¡ Si hombre ! y lo entretenido que es recomponer los cuerpos juntando los cachitos...
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mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
#8 Sí, pero yo busco entretenimiento para mis invitados, no para los forenses.
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#3 laruladelnorte
Prepara una bomba para una reunión de amigos...igual se cheiraron algo ya que no acudió ninguno.
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HeilHynkel #6 HeilHynkel
El señor este tiene un sentido del humor un tanto ... peculiar.
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#9 laruladelnorte
#6 Al final solo se rio él. xD xD xD
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woody_alien #1 woody_alien
´¿Y cómo pensaba "entretenerles"? ¿Detonándose y haciendo que recogiesen sus trocitos en plan gincana?
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pepel #5 pepel
Y los entretuvo.
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jonolulu #7 jonolulu
Se llamaba King África
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asola33 #2 asola33 *
¿Las bombas no son armas legales en USA?
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josde #11 josde *
#2 Allí todo lo que sea para matar es legal. xD
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menéame