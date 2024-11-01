Herido un hombre que lanzó accidentalmente una bomba que había preparado a sus invitados para entretenerles [ENG]

Travis Peachey, un pensilvanio, fue arrestado el pasado sábado al llegar al hospital con heridas producto de una bomba. El hombre explicó que era una bomba que había fabricado para entretener a sus invitados. Cuando se enteró de que no iban a ir a su casa, el hombre intentó desactivar el explosivo pero acabó detonando. El hombre finalmente ha entrado en prisión con varios cargos y una fianza de 500.000$