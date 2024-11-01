edición general
Herido grave un trabajador tras explotarle un cohete durante las fiestas de un pueblo de Huelva

Un trabajador de pirotecnia resultó herido de gravedad tras la explosión de un cohete durante las fiestas celebradas en el municipio onubense de Niebla. El incidente se produjo esta pasada noche de lunes y obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencias, según confirmaron fuentes del 112, adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía. Las autoridades confirmaron que se ha notificado lo ocurrido tanto a la Inspección de Trabajo como al Centro de Prevención de Riesgos Laborales, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del acc

| etiquetas: huelva , trabajador , pirotecnica , explosión , cohete , fiestas
Macadam #1 Macadam
Siendo el primer lugar en España donde se usó la pólvora tendrían que estar más entrenados para evitar estos accidentes
#2 Khanbaliq
Niebla, uno de los lugares de más dificil acceso de España.
