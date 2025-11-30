edición general
Herido grave un joven en A Coruña tras subirse a la estatua de la plaza de Azcárraga y caerse con ella

La Policía Local lo había multado previamente por beber en la calle. El Ayuntamiento reclamará el coste de restauración y daños causados.

| etiquetas: vandalismo , coruña , fuente del deseo , ciudad vieja
3 comentarios
ansiet #2 ansiet
El lapiz más afilado del estuche parece ser el chico este, que preparen la cartera los papás
woopi #1 woopi *
A pesar de ser de El Español: certifico que existe A Coruña, existe esa plaza y posiblemente esta noticia es verdad... :troll: ¡Pero que no vuelva a ocurrir!
#3 laruladelnorte
La Fuente del Deseo, llamada así porque se compone de una mujer tallada en bronce que representa este deseo, es considerada una de las más bellas de A Coruña. Sus cuatro caños permitieron abastacer a los vecinos de la Ciudad Alta y a los militares acuartelados, que contaban con uno de los tubos reservados, mientras que otro lo usaban para proveer los presidios.
Unos talleres parisinos se encargaron de la fundición de bronce de la elegante enseña, que porta un farol en su mano derecha.

