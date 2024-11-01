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Herido grave un joven apuñalado en una pelea entre bandas latinas en Gran Vía

Herido grave un joven apuñalado en una pelea entre bandas latinas en Gran Vía

Los hechos ocurrieron sobre las 22.30 horas, con una docena de jóvenes implicadoS.

| etiquetas: apuñalamientos , madrid
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6 comentarios
12 1 1 K 147 actualidad
Vodker #2 Vodker
Los mejores apuñalamientos, en Madriz.
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Pertinax #1 Pertinax *
Es la pobreza.
A Tachi se le amontona el curro.
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Elbaronrojo #4 Elbaronrojo
Dominican Don't Play y Trinitarios. Suena a nombres de selectos clubs de caballeros.
1 K 21
#6 Cincocuatrotres
De esto no se puede opinar en meneame, nadie opina "libremente" si no es a favor, o si no quieres que te linchen, asi es nuestra democracia
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SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones *
joder, y yo que pensaba que la Bella Ayuso había terminado con este problema tras su brillante campaña contra los porros... ¿Qué habrá podido fallar?
1 K 18
#5 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
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