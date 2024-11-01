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Herido grave un joven de 25 años tras ser agredido con un machete en la cabeza en Madrid

Herido grave un joven de 25 años tras ser agredido con un machete en la cabeza en Madrid

Un varón de 25 años ha resultado herido grave esta madrugada tras sufrir varias heridas por arma blanca.

| etiquetas: violencia , madrid , apuñalamientos
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7 comentarios
5 1 0 K 75 actualidad
josde #4 josde
Los mejores heridos con machete y navaja, los de Madriz. :troll:
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GeneWilder #3 GeneWilder
Nos están cociendo a fuego lento. En 5 años llegaremos al punto de no retorno.
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#5 Edwin.r
#3 y no será que no hemos visto cortar las barbas a otros países europeos
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GeneWilder #6 GeneWilder *
#5 Aqui tenemos a los que mandan haciendo el juego del avestruz, cuando no favoreciendo este estado de cosas. Ahora están con la lucha de poder en los barrios entre bandas para hacerse con el control. Después tendremos lo que en Suecia o Países Bajos, mafias instaladas que no se podrán erradicar ya mas que entrando a sangre y fuego.
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#7 Beltza01
#3 Eso podría haberse escrito hace 5 años.
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Gente que va a discotecas con putos machetes...todo normal, la brigada Fernando Pizarro montaba en Mordor
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Chepacoletariado #2 Chepacoletariado
Bonito país se nos está quedando Sanxe. A este paso, los 80 serán un paraíso en la tierra. A disfrutar de lo votado
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menéame