edición general
6 meneos
42 clics
Herida grave una joven de 21 años tras sufrir un disparo en la cara en Leganés, Madrid

Herida grave una joven de 21 años tras sufrir un disparo en la cara en Leganés, Madrid

Emergencias 112 ha recibido una llamada de aviso a las 6:55 horas para alertar de este suceso, ocurrido en la Avenida Lengua Española, junto al espacio de fiestas la Cubierta de Leganés, donde se celebraba una fiesta de Halloween. Hasta el lugar de los hechos, también se desplazó la Policía Nacional, alertada por los testigos.

| etiquetas: mujer , disparo cara
5 1 1 K 58 actualidad
8 comentarios
5 1 1 K 58 actualidad
oceanon3d #3 oceanon3d
¿Os acordáis cuando las massmierda tenía a Barcelona en el punto de mira por asuntos de estos? ?¿como Ayuso salía todos los días a rajar y poner como ejemplo a Madrid?

Ahora todos callados como zorras.
4 K 48
#5 Pivorexico *
#3 La Cubierta de Leganés (Plaza de Toros) es un lugar bastante chungo , en el parking ya se dan altercados cada dos por tres ;

Y el Metro Casa del Reloj, los fines de semana se las trae - (esta próximo a dicha plaza)
0 K 12
herlocksholmes #1 herlocksholmes *
La verdad es que es una historia de miedo :troll:

Bromas aparte, que se recupere pronto
1 K 30
#2 doppel
#1 el móvil podría haber sido la envidia
0 K 20
capitan__nemo #4 capitan__nemo *
"que presentaba herida por arma blanca, con un orificio de entrada en el pómulo y de salida la región auricular derecha."
¿Arma blanca o disparo en que quedamos?

Aparte en este recopilatorio aleatorio de noticias de disparos desde junio se han tenido que dejar muchos. Alguna vez los medios informaran en vez de desinformar. Seguro que hay estadisticas y datos buenos de cuantos incidentes totales al mes.

¿De qué o quíen iba disfrazada la victima para que alguien todo borracho y/o drogado la haya disparado en la cara?
(Cuando bebais y/u os drogueis dejad vuestros coches y armas en casa)
0 K 20
#8 solojavi
#4 Todo parece indicar un disparo, además de que lo pone en el titular, se deduce de que hay un orificio de entrada y otro de salida.
La explicación de arma blanca... Ni idea
0 K 8
#6 Somozano
Madrid no tiene policía autonómica
La culpa por tanto es del gobierno de España
0 K 6

menéame