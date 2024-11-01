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Henri Peña-Ruiz, filósofo: "Es un error creer que la laicidad significa hostilidad a la religión"
El pensador francés, autor de varios trabajos sobre la laicidad, sostiene que la Iglesia Católica quiere mantener sus "privilegios".
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:
laicismo
,
iglesia
,
privilegios
,
peña ruiz
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laicismo
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laicismo
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#1
Esteban_Rosador
*
Son incontables las veces que desde la iglesia católica se asegura que el laicismo equivale a hostilidad hacia la religión.
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#3
silzul
#1
Desde mi opinión es: ¿que si hubiera hostilidad hacia la religión que problema habría?
La laicidad debería ser hostil a qué la religión imponga sus dogmas a la sociedad: aborto, eutanasia etc...
La laicidad debería ser hostil para acabar con los privilegios de las religiones.
La laicidad debería ser hostil evitando que las religiones dominen las instituciones de un pais con infiltrados que actúan según el interés de su secta en vez de las leyes y el interés común.
Vamos, la laicidad debería de garantizar que cada uno en su casa y de manera individual crea en lo que quiera creer. Pero, que si tus creencias cohartan las libertades o derechos de los demás re den un golpe de remo.
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#4
OdaAl
#1
#2
#3
Deberían ser respetadas ambas posiciones.
Normalmente las personas laicas son mas tolerantes que las personas religiosas, estas últimas se hacen las víctimas, se sienten atacadas por cualquier cosa diferente a sus creencias e incluso atacan a lo diferente.
0
K
11
#5
silzul
#4
Pues eso, yo soy hostil con el intolerante.
Si quieres vivir con tus creencias sin hacer daño a nadie, no tendré problema. El problema es con quien cree que el aborto es pecado y se va a torturar a mujeres que quieren aborta
Lo que si tengo claro, es como en España no somos laicos seré hostil contra la religión que vive parasitando a la sociedad y diciendo a todo el mundo como vivir.... Influyendo en la sociedad con leyes y/o infiltrando jueces and CO en instituciones.
2
K
31
#2
Zerjillo
*
Y un error pensar que ir en contra de las instituciones eclesiásticas (de cualquier religión) es ir en contra de la religión en si o quienes la profesan.
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#6
harverto
Cuando la religión es uno de los pilares del poder, cualquier atisbo de laicidad es profundamente hostil.
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22
#7
Bourée
El error es que haya religión y me refiero a todas
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La laicidad debería ser hostil a qué la religión imponga sus dogmas a la sociedad: aborto, eutanasia etc...
La laicidad debería ser hostil para acabar con los privilegios de las religiones.
La laicidad debería ser hostil evitando que las religiones dominen las instituciones de un pais con infiltrados que actúan según el interés de su secta en vez de las leyes y el interés común.
Vamos, la laicidad debería de garantizar que cada uno en su casa y de manera individual crea en lo que quiera creer. Pero, que si tus creencias cohartan las libertades o derechos de los demás re den un golpe de remo.
Normalmente las personas laicas son mas tolerantes que las personas religiosas, estas últimas se hacen las víctimas, se sienten atacadas por cualquier cosa diferente a sus creencias e incluso atacan a lo diferente.
Si quieres vivir con tus creencias sin hacer daño a nadie, no tendré problema. El problema es con quien cree que el aborto es pecado y se va a torturar a mujeres que quieren aborta
Lo que si tengo claro, es como en España no somos laicos seré hostil contra la religión que vive parasitando a la sociedad y diciendo a todo el mundo como vivir.... Influyendo en la sociedad con leyes y/o infiltrando jueces and CO en instituciones.