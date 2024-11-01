Por qué hemos perdido las lluvias de verano... y cómo traerlas de vuelta  

Deforestación, degradación del suelo y la pérdida de humedales en la región mediterránea han roto el ciclo natural de humedad que generaba lluvias regulares y beneficiosas. La vegetación aporta vapor de agua y aerosoles que facilitan la formación de lluvia; su pérdida impide que la brisa marina lleve suficiente humedad tierra adentro, secando el paisaje. Restaurar los ecosistemas, suelos vivos y humedales puede reactivar este ciclo de lluvias, mejorar la humedad ambiental y frenar la desertificación, como lo demuestran ejemplos exitosos e