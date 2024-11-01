Heber Jentzsch, presidente mundial de Cienciología, muere relegado por la secta

Se crio en una familia polígama de proporciones asombrosas: 52 hijos, ocho esposas y un padre autoritario. Su padre dirigía el hogar no como una familia, sino como un campo de trabajo. Los niños trabajaron en el campo desde pequeños, tratados como unidades de producción en lugar de seres humanos. Su padre usaba picanas eléctricas contra los cuerpos de los niños cuando la productividad en los campos de patatas disminuía. Violencia, dominación, humillación: todo esto se había normalizado mucho antes de que Heber conociera la Cienciología.