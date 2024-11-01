He vivido el "milagro" del vibe coding: así es como he programado una app de Android TV sin tener ni idea de programar

Ya lo conté hace tiempo, pero esto es un TOC, así que tengo que insistir. Tengo una pequeña obsesión con el tema de las fotos. No con hacerlas, sino con gestionarlas.
Llevo años buscando la forma perfecta de hacerlo sin depender de Google Photos, y hace algo más de un año encontré una alternativa que era perfecta para mí tras un larguísimo (e instructivo) proceso de búsqueda.
| etiquetas: vibe coding , app , android
La gente que dice "que no sabe programar" tampoco sabe qué es git, ni buscarse API, ni descargar fork ni tener un nas ni muchas otras cosas que el autor domina.
No ha dicho ninguna mentira, pero tampoco es del todo verdad