edición general
2 meneos
64 clics

He vivido el "milagro" del vibe coding: así es como he programado una app de Android TV sin tener ni idea de programar

Ya lo conté hace tiempo, pero esto es un TOC, así que tengo que insistir. Tengo una pequeña obsesión con el tema de las fotos. No con hacerlas, sino con gestionarlas.

Llevo años buscando la forma perfecta de hacerlo sin depender de Google Photos, y hace algo más de un año encontré una alternativa que era perfecta para mí tras un larguísimo (e instructivo) proceso de búsqueda.

| etiquetas: vibe coding , app , android
1 1 0 K 24 ciencia
3 comentarios
1 1 0 K 24 ciencia
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Cuanto palabro pa los flipaos de turno.
0 K 9
#2 Abril_2025
Entretenido pero sensacionalista.

La gente que dice "que no sabe programar" tampoco sabe qué es git, ni buscarse API, ni descargar fork ni tener un nas ni muchas otras cosas que el autor domina.

No ha dicho ninguna mentira, pero tampoco es del todo verdad
0 K 11
Supercinexin #3 Supercinexin
El "vibe coding" fue superado hace meses. Ahora con Cursor o con Antigravity lo que tienes es un ingeniero senior al que le das órdenes de lo que quieres hacer y él te escribe el código prácticamente listo para publicar.
0 K 17

menéame