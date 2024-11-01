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He visto muchos robots, pero este es realmente diferente

He visto muchos robots, pero este es realmente diferente

“Una destreza casi humana”. Desde clasificar nuggets de pollo hasta enroscar focos, la garra robótica de Eka nos muestra que nos acercamos a un “momento ChatGPT” para el mundo físico.

| etiquetas: robots , ia
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1 comentarios
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hdblue #1 hdblue
“Una destreza casi humana”, eso es que el autor no ha visto lo torpe que soy capaz de ser.
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menéame