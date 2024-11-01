HBO está preparando Baldur's Gate, basada en la franquicia de videojuegos [ENG]

Craig Mazin, cocreador de quizá la adaptación televisiva de un videojuego más aclamada hasta la fecha, The Last of Us de HBO, abordará ahora otro título enormemente popular y premiado: Baldur’s Gate 3 de Larian Studios, ambientado en el mundo de Dungeons & Dragons. A diferencia de The Last of Us de HBO, que volvió a contar la historia de los juegos de PlayStation, la serie de Baldur’s Gate será una continuación de los juegos: narrará una historia que transcurre inmediatamente después de los acontecimientos de Baldur’s Gate 3.
| etiquetas: hbo , series , dd