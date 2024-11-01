HBO asegura que habrá contenido de Juego de Tronos hasta 2028

El universo de Juego de Tronos sigue expandiéndose con una hoja de ruta que garantiza nuevas historias anuales hasta 2028. Durante un evento en Nueva York, Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y HBO Max Content, anunció que las series El Caballero de los Siete Reinos y La Casa del Dragón tendrán nuevas temporadas que se estrenarán de forma alterna. generando un flujo constante de contenido para los fans del mundo creado por George R.R. Martin. Este compromiso responde a la queja más compartida en la era del streaming: las largas esperas entre..