HazteOir.org propone a PP, C's y Vox derogar el matrimonio homosexual

La asociación HazteOir.org ha lanzado once propuestas a los partidos políticos de cara a las elecciones generales del 28 de abril, entre ellas, derogar el matrimonio homosexual porque entienden que la unión entre personas del mismo sexo "no es equiparable" al matrimonio entre hombre y mujer. Han puesto en marcha esta iniciativa porque "queda poco para convencer a las fuerzas políticas de centro-derecha de que de nada sirve vencer a la izquierda si luego siguen aplicando sus mismas políticas y no derogan las leyes ideológicas que las amparan".