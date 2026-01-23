edición general
Hazte Oír entra en campaña por Alvise en Aragón y critica a Vox por ser «el PP verde»  

La entidad católica censura que el partido que preside Santiago Abascal no defienda el latido fetal como antaño

| etiquetas: hazte oír , alvise , aragón , latido fetal
5 comentarios
DonNadieSoy #3 DonNadieSoy *
La verdad, pp y vox se entienden tan bien, que es muy posible que alguien piense que hay que votar a una opción de derechas que si sea de verdad algo diferente al pp...
#1 Leon_Bocanegra
The Objetive, bulo.
josde #2 josde
La mierda inventada de The ojete, lo hace a diario.
#5 Archaic_Abattoir
Alvise trabajando para el PSOE xD xD xD
hakcer_dislexico #4 hakcer_dislexico
Peleeeeeaaaaaa de fachaaaaasss !!!!
