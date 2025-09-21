Hazte Oír denuncia a Sortu por delito de odio en el Valle de los Caídos

Hazte Oír presentó denuncia el 19 de septiembre contra el partido Sortu por delito de odio, delito contra los sentimientos religiosos, delito de profanación y enaltecimiento del terrorismo después de que activistas de Sortu entrasen en el Valle de los Caídos y colocasen dos grandes lonas en recuerdos de los terroristas de ETA. Los denunciantes aportan como documentos probatorios varios artículos periodístico.