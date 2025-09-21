Hazte Oír denuncia a Sortu por delito de odio en el Valle de los Caídos

Hazte Oír presentó denuncia el 19 de septiembre contra el partido Sortu por delito de odio, delito contra los sentimientos religiosos, delito de profanación y enaltecimiento del terrorismo después de que activistas de Sortu entrasen en el Valle de los Caídos y colocasen dos grandes lonas en recuerdos de los terroristas de ETA. Los denunciantes aportan como documentos probatorios varios artículos periodístico.
Hay que joderse con los subnormales estos. Y que el que tenga que tramitara denuncia no los mande directamente a tomar porculo...
Ni uno han acertado.
Vale que en el fondo su utilidad es generar titulares pero es que ni siquiera se ve que hagan algo por disimularlo.
Ah ok .
Payasos.
La acción se incluye dentro de las programadas por Sortu para recordar el 50 aniversario de los fusilamientos de los integrantes de ETA Juan Paredes, Txiki, y Ángel Otaegi, junto con tres militantes del FRAP, el 27 de septiembre de 1975, que incluirá un acto el 27 de septiembre en Pamplona.
sortu.eus/es/noticias/memoria-eta-aitortza-aldarrikatu-dituzte-txiki-e
Pues no sé, igual homenajear a dirigentes de ETA fusilados hay gente que lo puede considerar apología del terrorismo
El delito de odio, pues es Hazte Oír, se quejan de todo tengan o no razón
Ya cierro al salir
Cada uno debería preguntarse qué ha cambiado.
PD: a los vascuzos: no vengáis por Madrid, si hacéis el favor... Yo de Castro Urdiales no paso, haced lo mismo con cualquier límite de vuestro mierda de terruño ese que tenéis...