edición general
7 meneos
30 clics
Hazte Oír denuncia a Sortu por delito de odio en el Valle de los Caídos

Hazte Oír denuncia a Sortu por delito de odio en el Valle de los Caídos

Hazte Oír presentó denuncia el 19 de septiembre contra el partido Sortu por delito de odio, delito contra los sentimientos religiosos, delito de profanación y enaltecimiento del terrorismo después de que activistas de Sortu entrasen en el Valle de los Caídos y colocasen dos grandes lonas en recuerdos de los terroristas de ETA. Los denunciantes aportan como documentos probatorios varios artículos periodístico.

| etiquetas: hazte oír , denuncia , odio , sortu , otra más
7 0 0 K 88 actualidad
14 comentarios
7 0 0 K 88 actualidad
Comentarios destacados:    
#4 Leon_Bocanegra
La denuncia especifica que se dirige «contra múltiples sujetos a día de hoy no identificados si bien, al parecer, pertenecientes al partido político Sortu



Hay que joderse con los subnormales estos. Y que el que tenga que tramitara denuncia no los mande directamente a tomar porculo...
4 K 53
karakol #6 karakol
delito de odio, delito contra los sentimientos religiosos, delito de profanación y enaltecimiento del terrorismo

Ni uno han acertado.
2 K 47
#3 Leon_Bocanegra
Hazte orin , de nuevo haciendo lo que mejor hacen. El gilipollas.
3 K 41
#2 Hoypuedeserungrandia
Seguro que esto cae en un juez prospectivo que pide 25 años para cada uno , quizás lo lleve el mismo que llevo lo de Altsasu .
2 K 34
Aergon #11 Aergon
#2 Creo que sería el primer o de los primeros casos que ganan. Son tan patéticos que ni siquiera teniendo fachapass hacen bien el trabajo para el que supuestamente les pagan.
Vale que en el fondo su utilidad es generar titulares pero es que ni siquiera se ve que hagan algo por disimularlo.
0 K 12
mariKarmo #7 mariKarmo
Qué odio? "viva euskadi libre"?

Ah ok xD.

Payasos.
0 K 17
#10 EISev
#7 de otro diario:


La acción se incluye dentro de las programadas por Sortu para recordar el 50 aniversario de los fusilamientos de los integrantes de ETA Juan Paredes, Txiki, y Ángel Otaegi, junto con tres militantes del FRAP, el 27 de septiembre de 1975, que incluirá un acto el 27 de septiembre en Pamplona.

sortu.eus/es/noticias/memoria-eta-aitortza-aldarrikatu-dituzte-txiki-e

Pues no sé, igual homenajear a dirigentes de ETA fusilados hay gente que lo puede considerar apología del terrorismo

El delito de odio, pues es Hazte Oír, se quejan de todo tengan o no razón
1 K 29
mariKarmo #14 mariKarmo
#10 en ese caso estaría de acuerdo
0 K 17
rob #1 rob
Si es que te tienes que reír...
0 K 14
clinteastwood #8 clinteastwood *
#1 Deberían cambiarse el nombre por "Hazme Reir"

Ya cierro al salir  media
1 K 12
Andreham #12 Andreham
No hay problema, pero a la vez espero un juicio a Hazte Oir por delitos de odio... al permitir la existencia de un monumento franquista.
0 K 8
#5 sliana
odio es lo suyo, denunciando lo que no les gusta
0 K 7
#9 Tecar
Si esto lo hacen en los años 90 estaban todos en la cárcel al día siguiente.
Cada uno debería preguntarse qué ha cambiado.
0 K 7
#13 Tailgunner *
proetarras de mierda mostrando pancartas de apoyo a etarras de mierda en un mausoleo donde ya no está enterrado un dicatador de mierda? Esto es una competición de a ver quién es el retardao más gilipollas o de qué va esto?

PD: a los vascuzos: no vengáis por Madrid, si hacéis el favor... Yo de Castro Urdiales no paso, haced lo mismo con cualquier límite de vuestro mierda de terruño ese que tenéis...
0 K 6

menéame