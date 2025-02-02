"El hazmerreír del mundo": Política alemana critica la reacción de Merz ante la agresión a Venezuela

"Con su obediencia ciega a Estados Unidos, el Gobierno alemán está convirtiendo a Alemania en el hazmerreír del mundo, contribuyendo a la erosión del Derecho Internacional". Con este mensaje, Wagenknecht reaccionó a una publicación del canciller Merz en la que comentaba la intervención estadounidense a la nación bolivariana, expresando que "se tomarían su tiempo para analizar" la situación, evitando así una condena clara de los hechos ocurridos en territorio venezolano.
| etiquetas: sahra wagenknecht , merz , alemania , venezuela
Mientras antes me llamabas mentiroso....
Lo dicho, patético.
Yo la cumplo a rajatabla, salvo un desliz involuntario que recuerde. Por favor, lee tu propio enlace, o este:
www.meneame.net/normas-comunidad/
Y, sobre todo, procura entenderlos.
El usuario al que reportas, lo denuncias porque tiene dos envíos desde la misma fuente seguidos.
Yo te acabo de probar que tú has sido un spammer mayor ya que de 5 envíos seguidos hay dos fuentes que se repiten...
Si no te da, no te da.
A ver si va a resultar que quien "no da" no soy yo...
Con respecto a mi, también mientes. Este es mi historial de envíos:
www.meneame.net/user/Pertinax
Por favor, deja de ridiculizarte a ti mismo, que bastante tengo con tus continuos negativos ideológicos.
Te he demostrado que tú has enviado 5 envíos seguidos con sólo 3 fuentes... Es lo que llevo diciéndote todo el rato. Que si tú a esto lo consideras spam por sólo tener una coincidencia en los 5 envíos anteriores... tú has tenido dos...
No sé por qué te cuesta tanto...
Qué pereza. Hasta aquí.
Patético.. y esto entre la primera y segunda página.. si sigo para atrás... lo que me encontraré....
www.meneame.net/user/carakola/history
Entre la página 1 y 2:
- elperiodico.com
- youtube.com
- youtube.com
- elperiodico.com
Baneado.
Muchos seguimos esperando la coherencia y las sanciones a Israel por su genocidio en Palestina y a EEUU por sus numerosos crimenes de guerra.
Valiente pandilla de hipocritas lameculos vendepatrias en la UE.
Macron aplaude la “liberación” de Venezuela tras la ofensiva de EEUU contra Maduro
www.democrata.es/internacional/ampliacion-macron-aplaude-la-liberacion