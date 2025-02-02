"El hazmerreír del mundo": Política alemana critica la reacción de Merz ante la agresión a Venezuela

"Con su obediencia ciega a Estados Unidos, el Gobierno alemán está convirtiendo a Alemania en el hazmerreír del mundo, contribuyendo a la erosión del Derecho Internacional". Con este mensaje, Wagenknecht reaccionó a una publicación del canciller Merz en la que comentaba la intervención estadounidense a la nación bolivariana, expresando que "se tomarían su tiempo para analizar" la situación, evitando así una condena clara de los hechos ocurridos en territorio venezolano.