Hay tan pocas abejas que en el Reino Unido hay una ley que obliga a las casas nuevas a tener "habitaciones" para ellas

El Bee Brick es un ladrillo que además de sostener paredes, aloja abejas. Lo que empezó como un proyecto de diseño sostenible se ha convertido en un fenómeno de política urbanística que se está extendiendo por el mundo. La mayoría de las abejas no produce miel, no tienen reina y no forman colonias. Eso sí, son polinizadoras de primera y algunas están especializadas en especies concretas. Su declive no tiene sustituto: si desaparecen, habrá plantas que se queden sin polinizador.
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De pasta de boniato me he quedao!
Llamadme ignorante, pero no tenía ni la más remota idea...
1. COLMENAS ocultas en NICHOS. Cría de abejas en estos "HORNOS" de obra y la extracción de MIEL natural: www.youtube.com/watch?v=zw3XxvwNFgs
2. POLEN y MIEL NATURAL. Cría y cuidado de abejas y colmenas para obtener estos DULCES artesanalmente: www.youtube.com/watch?v=8gXukageaVA
3. MIEL y CERA de colmenas centenarias. Obtención artesanal en los troncos de robles vaciados: www.youtube.com/watch?v=CfJTp5zQsuE
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15. Abejas – Todos los contenidos del tema – Página 1 de 3: www.dw.com/es/abejas/t-43703248/page-1 | www.dw.com/es/abejas/t-43703248
Las abejas son insectos que alimentan a sus crías con polen. Existen cerca de 20.000 especies. Son vitales para los humanos porque polinizan el 80 por ciento de los árboles frutales y las verduras.
16. ¿Pueden los insectos tener derechos? Perú hace historia:… » ver todo el comentario