Hay tan pocas abejas que en el Reino Unido hay una ley que obliga a las casas nuevas a tener "habitaciones" para ellas

El Bee Brick es un ladrillo que además de sostener paredes, aloja abejas. Lo que empezó como un proyecto de diseño sostenible se ha convertido en un fenómeno de política urbanística que se está extendiendo por el mundo. La mayoría de las abejas no produce miel, no tienen reina y no forman colonias. Eso sí, son polinizadoras de primera y algunas están especializadas en especies concretas. Su declive no tiene sustituto: si desaparecen, habrá plantas que se queden sin polinizador.