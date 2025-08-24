El envío de miles de soldados por parte de Kim Jong-un para apoyar a Moscú en la recuperación del territorio ocupado por Ucrania en la región de Kursk refleja la estrecha alianza militar y económica entre Corea del Norte y Rusia
| etiquetas: kim jong un , putin , guerra , ucrania , rusia
mundo, no reirse de disminuidos porfavor!
Entre nazis y terroristas totalitarios se entienden.
Siendo europeo no me considero. Quisiera ser negro.
Edito: Igual algo racista sí que soy. Nadie es perfecto
Por eso los NATOntados han mandando a un millón de ucranianos al cementerio para hacer su trabajo sucio, porque tienen valores. Valores en el banco, claro (eso los listos, los tontos aplauden)
Escrito fue, echa la culpa del mal a Satanás, nunca perderás.
Demonios.