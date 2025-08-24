edición general
4 meneos
8 clics

¿Por qué hay soldados de Corea del Norte luchando junto a Rusia en la Guerra de Ucrania? |  

El envío de miles de soldados por parte de Kim Jong-un para apoyar a Moscú en la recuperación del territorio ocupado por Ucrania en la región de Kursk refleja la estrecha alianza militar y económica entre Corea del Norte y Rusia

| etiquetas: kim jong un , putin , guerra , ucrania , rusia
3 1 2 K 11 actualidad
18 comentarios
3 1 2 K 11 actualidad
Comentarios destacados:      
koestler #1 koestler
Porque Putin y Kim son exactamente la misma mierda, payasos psicópatas esperpénticos, solo hay que ver los aliados de Rusia, China, Corea la mala, Irán y todo así
5 K 68
Supercinexin #7 Supercinexin
NAFOs proyectando sus miserias en países que no conocen más que por el Telediario y por las cipotadas que leen de otros NAFOs en internet.

Todo correcto en Menéame. Un día más de funcionamiento normal de los servicios web.
3 K 44
koestler #13 koestler
#7 Traducción simultanea, 60 años, viviendo con sus padres (muy respetable), algún verano pasado en Torrevieja y contándonos por la página su verdad absoluta porque dice, él conoce
mundo, no reirse de disminuidos porfavor!
0 K 6
#2 pozz *
Los rusoplanistas en Meneame se esforzaron mucho por intentar colar que nunca hubo norkocreanos luchando junto a los nazis rusos.

Entre nazis y terroristas totalitarios se entienden.
4 K 43
antesdarle #3 antesdarle *
En parte porque la vida en Corea del Norte no tiene ningún valor, al menos no en los valores que tenemos los europeos. Por lo tanto mandar a gente a morir a un país que no podrían ubicar en un mapa es algo normal y sin consecuencias.
3 K 36
#8 Sariel
#3 Los europeos no tienen valores, pues muchos hay muriendo y no decimos ni mu.

Siendo europeo no me considero. Quisiera ser negro.
0 K 9
koestler #17 koestler
#8 Casi me da un derrame cerebral tratando de entenderte, creo dices: no comulgo con los valores Europeos y por eso quiero ser negro. Debes de ser el alumno aventajado del Tachenco, el Tungunisca y compañía xD
0 K 6
#18 Sariel *
#17 No, no soy alumno, soy un Maestro. Quisiera ser cualquier cosa menos europeo.

Edito: Igual algo racista sí que soy. Nadie es perfecto :-P
0 K 9
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#3

Por eso los NATOntados han mandando a un millón de ucranianos al cementerio para hacer su trabajo sucio, porque tienen valores. Valores en el banco, claro (eso los listos, los tontos aplauden)
0 K 19
#4 Sariel
Que mala es la proyección, sobre todo cuando el carbón está agotado :-P

Escrito fue, echa la culpa del mal a Satanás, nunca perderás.

Demonios.
1 K 29
victorjba #6 victorjba
Porque como son todos iguales aunque maten a unos cuantos no se nota mucho :troll:
0 K 20
suppiluliuma #15 suppiluliuma
#_7 @SuperHeilPutin acusando a otros de hacer con Rusia lo mismo que él hace con Ucrania.
0 K 11
#5 banksy
Carne de cañón, igual que los colombianos en el otro bando.
2 K 11
cosmonauta #9 cosmonauta
#5 Los supuestos colombianos tienen, al menos, derecho a elegir.
2 K 30
#11 Sariel *
#9 No, ese derecho sólo lo concede Dios. Libre albedrío se llama. Pero cuando eres de mente débil, como tú, ese derecho se diluye en la información que te llega. Que algunos os tragáis sin deglutir. No culpes a los demás, tú eres una pieza clave en esa degradación.
0 K 9
#14 banksy
#9 Supuestos?
0 K 6
QRK #10 QRK
Muy fácil: Enemigos comunes.
0 K 7
#16 fremen11
Venga ahora vamos a criticar que un bando tiene aliados.........si es que hay que reírse.......
0 K 6

menéame