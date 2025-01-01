edición general
Hay que ser muy miserable  

Hay que ser muy miserable para ir contra los más débiles de la población, .recortamos en prestaciones para la discapacidad, jubilación y educación. Así es la política libertaria en Argentina, hambre y miseria para la mayoría y ganancias record para unos pocos, sinvergüenzas y ladrones como lo es el presidente de la Argentina

vicus.
Esas mismas políticas son las que van a desarrollar aquí la derechusma patria y patriotera de pulserita, asi que vayan disfrutando mientras puedan de sus merecidas pagas, por qué parece que, según las encuestas, los miserables vien pisando fuerte
mente_en_desarrollo
Sí. Pero aquí no se puede decir que hayan ido con subterfugios.

Han votado miserables diciendo que iban a hacer cosas miserables.
Así que es lo que tienen. Que lo disfruten.
#5 omega7767
#4 ".recortamos en prestaciones para la discapacidad, jubilación y educación"

me he leido las promesas electorales y no recuerdo haber leido ese tipo de recortes.

Mismo hoy leemos que Milei bloquea la subida de pensiones
#3 Leon_Bocanegra
A ver, son liberales. Sus mayores características son la carencia total de empatía y el yoismo. Que esperabais?
#10 NoMeVeas
#3 Mas bien el odio al projimo. La empatia que no tienen con los suyos, la tienen con sus amos.

Si fuera carencia de empatia asecas, se podria utilizar para acabar con los poderosos.
#11 Leon_Bocanegra
#10 Eso no es empatía. Es servilismo.
Bertrand_Ndongo
#3 Mucho mejor Díaz Canel, ese modelo de persona empática.  media
ochoceros
Es "gracioso" que los fachapobres de derechas que lo votaron pensando que esa motosierra y ese "jódanse, zurrrrdos" no iba a ir con ellos xD

Para la ultraderecha dirigente ese "zurdos" no se refiere a ninguna ideología política sino al número de dígitos de la cuenta bancaria. En Argentina y aquí, es universal.
#2 Barriales
Una mayoria lo han elegido, todos los sufrirán.
JackNorte
La verdad es molesta para algunos al parecer.
sleep_timer
Y votados por los mismos incultos a los que luego joden.
ChatGPT
Como no se puede menear x o TikTok o mierdas así, meneamos ahora de YouTube.

Siempre hay plan b
