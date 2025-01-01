Hay que ser muy miserable para ir contra los más débiles de la población, .recortamos en prestaciones para la discapacidad, jubilación y educación. Así es la política libertaria en Argentina, hambre y miseria para la mayoría y ganancias record para unos pocos, sinvergüenzas y ladrones como lo es el presidente de la Argentina
| etiquetas: milei , discapacidad , pensiones , , educación argentina
Han votado miserables diciendo que iban a hacer cosas miserables.
Así que es lo que tienen. Que lo disfruten.
me he leido las promesas electorales y no recuerdo haber leido ese tipo de recortes.
Mismo hoy leemos que Milei bloquea la subida de pensiones
Si fuera carencia de empatia asecas, se podria utilizar para acabar con los poderosos.
Para la ultraderecha dirigente ese "zurdos" no se refiere a ninguna ideología política sino al número de dígitos de la cuenta bancaria. En Argentina y aquí, es universal.
Siempre hay plan b