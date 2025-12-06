Lo que hay que saber del mercado de energía en Venezuela

Venezuela posee más petróleo que Arabia Saudita, Rusia, EEUU, sin embargo, solo produce el 1 % del crudo que consume el mundo. Ha oscilado entre dar la bienvenida a las empresas petroleras privadas y afirmar el control estatal. Hugo Chávez nacionalizó parcialmente la industria hace casi dos décadas, obligando a las empresas petroleras extranjeras a aceptar peores condiciones contractuales sin compensación. Solo unos pocos productores occidentales de petróleo y gas siguen operando en el país, entre ellos Chevron y Repsol.
| etiquetas: venezuela , mercado de energía