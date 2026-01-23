¿Qué hay realmente detrás de la escasez de pilotos en Canadá? [EN]

Las aerolíneas están buscando pilotos fuera del país mientras los sindicatos indican que realmente es un problema de calidad de los empleos: "no tenemos gente dispuesta a trabajar por lo que los empleadores quieren pagar, cuando cualquier sector se queja de escasez de mano de obra se trata de escasez al precio de lo que ellos creen que debería ser el precio de la mano de obra en su sector, no encontramos escasez de pilotos en las aerolíneas que pagan tarifas acordes al mercado y negocian condiciones justas en los convenios colectivos”.