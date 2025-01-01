edición general
«Hay que preocuparse más por cómo viven y no por dónde rezan»

Ana López y su hermano, agricultores jumillanos, emplean a decenas de inmigrantes para sacar adelante la cosecha de fruta de hueso.

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Eso implicaría ser buena persona
Sandilo #1 Sandilo
Nadie se ha quejado de que recen, otra cosa es el tema de meterle un cuchillo en el gaznate a decenas de corderos hasta desangrarlos en un polideportivo,
#2 IsraelEstadoGenocida
#1 ¿Nadie se ha quejado de que recen? O prestas poca atención, o escuchas poco a la ultraderecha.
Sandilo #5 Sandilo
#2 También en la ultraizquierda hay quien se queja si un cristiano reza en silencio si hay cerca una clínica abortiva.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 no veo yo protestar por la tortura del toreo, es mas, creo que está bien regada con subvenciones públicas
