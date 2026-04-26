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Hay personas que son difíciles. Aquí cómo manejarlas

Al principio de mi carrera, trabajé para una mujer de mal genio quien, según un rumor de la oficina, le había lanzado un zapato a uno de mis predecesores. Desconcertada por sus exabruptos, caminaba de puntillas y tartamudeaba a su alrededor, temiendo el día en que me lanzara un tacón. Entonces un amigo me pasó Coping With Difficult Bosses, de Robert Bramson, publicado en 1992. El consejo sólido y desencantado del libro, propio de quien ya lo ha visto todo, me sacó de la espiral de la rumiación y me devolvió la entereza. Aprendí de Bramson ...

| etiquetas: jefes , estupidos , psiquiatria , psicologia , salud , enfermedad mental
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