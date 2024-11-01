edición general
Hay un nuevo movimiento migratorio en la élite tecnológica: el talento chino que triunfó en EEUU está volviendo a casa

A finales de los 80 hubo un éxodo de talento hacia Estados Unidos. Ahora está sucediendo lo contrario. Song Chun-Zhu es una de las autoridades más destacadas en el terreno de la inteligencia artificial. Tras casi tres décadas desarrollándose en Estados Unidos, en 2020 Zhu regresó a China. Es uno de los casos más notorios, pero no es el único. China lleva años ofreciendo mejores condiciones y más recursos con un objetivo: recuperar a sus mejores mentes para liderar la carrera tecnológica.

| etiquetas: movimiento migratorio , vuelta de ee.uu a china , élite tecnologica
7 comentarios
#1 AD2020
Y en sus maletas no solo se llevan buenos recuerdos.

#4 pip
Están haciendo a China great again...
2 K 28
#3 Gry
#7 Malinke
Antes veían mundo más libre en EEUU que en China, ahora parece que no.
Yo no sé si iría a China, pero de EEUU marchaba corriendo, y de elegir, primero China.
1 K 23
#6 azathothruna
No aprendieron nada con Qian Xuesen
1 K 21
#2 Cantro
El embargo de chips fue una tontería, pero lo de devolver a China a los ingenieros chinos es un tiro en el pie de los que te dejan sin nada por debajo del tobillo
1 K 18
#5 NoMeVeas
Vaya, los Chinos huyendo del paraiso capitalista de la libertad al infierno comunista de la opresion. ¿A que lado viajan ahora?
0 K 8

