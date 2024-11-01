Hay un nuevo movimiento migratorio en la élite tecnológica: el talento chino que triunfó en EEUU está volviendo a casa

A finales de los 80 hubo un éxodo de talento hacia Estados Unidos. Ahora está sucediendo lo contrario. Song Chun-Zhu es una de las autoridades más destacadas en el terreno de la inteligencia artificial. Tras casi tres décadas desarrollándose en Estados Unidos, en 2020 Zhu regresó a China. Es uno de los casos más notorios, pero no es el único. China lleva años ofreciendo mejores condiciones y más recursos con un objetivo: recuperar a sus mejores mentes para liderar la carrera tecnológica.
TLDR: Trump ha despedido a los investigadores de nacionalidad china de la NASA
Yo no sé si iría a China, pero de EEUU marchaba corriendo, y de elegir, primero China.