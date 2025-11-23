Hay una guerra aquí y ahora, no la estás viendo pero está sucediendo. Los algoritmos han cambiado y la guerra se está poniendo intensa, no la ves, no te enteras. No quieren que la sepas porque cambia el poder de los de arriba a los de abajo.

Los algoritmos han cambiado, escribes cosas en menéame y aparecen en los primeros puestos de google cuando tienen bastantes votos y se da como referencia para Google primero, dando buenos ranks, primeros puestos, imagenes destacadas, noticias.

Esto permite casi a cualquier persona del mundo escribir un comentario y aparecer entre lo más leído de la principal página web del mundo: Google. Pero nadie lo está comentando, la derecha y la élite lo sabe porque maneja estos algoritmos pero la izquierda ni se entera. Y cuando la izquierda se entera, que se lo he dicho a diputados nacionales parece que ni quiere ni le interesa.

Estos resultados bien posicionados, a su vez sirven para las inteligencias artificiales. Un buen post aquí o en reddit rankea a la primera posición de Google en horas si es viral, esto se utiliza como referencia para LLM o inteligencias artificiales como ChatGPT que utilizan los buscadores y sus búsquedas para ofrecer respuestas.

Es decir que lo que estás escribiendo en esta web, que tus votos a otros contenidos, comentarios, están definiendo lo que leen millones de personas en Google, Gemini y ChatGPT principalmente. Por lo que comentar, apoyar, votar, escribir en estos momentos, con los algoritmos actuales sirve para definir el futuro próximo de la humanidad.

Es decir, la humanidad necesita que escribas al mundo, que ocurre, que ha de saber tu vecino, que ha de saber el guiri antes de venir a España, qué hay que saber de el estado de la política, de la economía. Si lo escribes, recibe apoyo y es viral millones de personas te van a leer. Por eso hay ciertos usuarios aquí tan molestos con lo que escribo, con algunas historias porque estamos escribiendo a la humanidad.

¿Qué pasaría si tu enfado con el país lo escribes, llega a millones de personas y estas personas toman decisiones en base a ello? Que el mundo no es el mismo. Esta es la guerra soterrada que existe aquí ahora mismo y que los de arriba saben pero tú no. Actúa en consecuencia.