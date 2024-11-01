Hay gente que invierte dinero en echar a Sánchez de La Moncloa

PP, VOX y JUNTS votaron en contra de la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, perjudicando a sus votantes económicamente. A pesar de que el 80% de los españoles apoya la medida, muchos votan por partidos que la rechazan, posiblemente priorizando la “derogación del sanchismo” sobre beneficios económicos. Esta tendencia sugiere que algunos votantes priorizan su identidad política sobre sus intereses económicos.
Pero voto a la izquierda porque no soy un puto egoísta, clasistas, psicópata, sin empatía ninguna por los que han tenido menos suerte que yo en la vida.
Sere gilipollas por ello, pero al menos no soy una mierda de persona.
Por otro lado, como ya he comentado en otras ocasiones, es posible que la gente tenga en cuenta una serie de puntos a valorar a la hora de votar y no se fijan en una sola cosa o, quizás, no les compense.
Luego, por supuesto, hay mucho aborregado que vota a los suyos sin importarle lo que digan o hagan.
No me ha quedado muy claro.
A ver, si no eres de una de las 100 familias más ricas, con vínculos franquistas; y votas al PP o NOX; eres un idiota según la definición griega clásica.
El problema real es que hay millones de idiotas que votan más por joder, que por qué realmente defiendan sus intereses.
A estas alturas debería ser simple como para que niños de 5 años lo pillarán, si A3 mierda, el inMundo, la sinRazon y demás medios de propaganda franquista alaban a un partido, y demonizan a otro; si tienes una nómina, tus intereses se alinean siempre con los que te ponen como los "malos".
Como dijo Malcolm X, cuidado con los medios de comunicación, o te harán odiar al oprimido, y amar al opresor...
Recordemos que no son los votantes los que ponen un gobierno en el poder: son los donativos de las empresas y grandes fortunas las que pagan las campañas. Las campañas son las que consiguen votos. Con suficiente dinero hasta un nazi retrasado como Trump gana unas elecciones.