Hay gente que invierte dinero en echar a Sánchez de La Moncloa

PP, VOX y JUNTS votaron en contra de la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, perjudicando a sus votantes económicamente. A pesar de que el 80% de los españoles apoya la medida, muchos votan por partidos que la rechazan, posiblemente priorizando la “derogación del sanchismo” sobre beneficios económicos. Esta tendencia sugiere que algunos votantes priorizan su identidad política sobre sus intereses económicos.