edición general
8 meneos
15 clics
Hay gente que invierte dinero en echar a Sánchez de La Moncloa

Hay gente que invierte dinero en echar a Sánchez de La Moncloa

PP, VOX y JUNTS votaron en contra de la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, perjudicando a sus votantes económicamente. A pesar de que el 80% de los españoles apoya la medida, muchos votan por partidos que la rechazan, posiblemente priorizando la “derogación del sanchismo” sobre beneficios económicos. Esta tendencia sugiere que algunos votantes priorizan su identidad política sobre sus intereses económicos.

| etiquetas: futuro , elecciones
6 2 0 K 84 actualidad
12 comentarios
6 2 0 K 84 actualidad
pepel #12 pepel
El antiguo dueño de mnm.
0 K 19
vviccio #3 vviccio
La abstención también les da alas.
1 K 18
Graffin #6 Graffin
Yo priorizo mis ideales políticos por encima de mis intereses económicos.
Pero voto a la izquierda porque no soy un puto egoísta, clasistas, psicópata, sin empatía ninguna por los que han tenido menos suerte que yo en la vida.
Sere gilipollas por ello, pero al menos no soy una mierda de persona.
1 K 16
#9 Tensk
Esto, vamos a ver una cosilla: reducir la jornada laboral implicaría más tiempo libre, conciliación, blablabla, muy bien. ¿En qué perjudica económicamente no reducir la jornada laboral? Porque se supone que el sueldo sería el mismo. El que me diga "es que ganarías más por menos horas" es un ignorante matemático.

Por otro lado, como ya he comentado en otras ocasiones, es posible que la gente tenga en cuenta una serie de puntos a valorar a la hora de votar y no se fijan en una sola cosa o, quizás, no les compense.

Luego, por supuesto, hay mucho aborregado que vota a los suyos sin importarle lo que digan o hagan.
0 K 11
vvjacobo #1 vvjacobo
Resumo: algunos votantes son gilipollas.
0 K 10
Feindesland #4 Feindesland
#1 ¿Los que votan a tu partido o lo que votan al contrario?

No me ha quedado muy claro.

xD xD
0 K 15
Sinfonico #8 Sinfonico *
#4 Votante gilipollas podría considerarse a aquel que vota en contra de sus propios intereses. Y es una evidencia que ser currante y de derechas te convierte en un votante gilipollas.
0 K 11
Machakasaurio #5 Machakasaurio
"Algunos"?!?!
A ver, si no eres de una de las 100 familias más ricas, con vínculos franquistas; y votas al PP o NOX; eres un idiota según la definición griega clásica.
El problema real es que hay millones de idiotas que votan más por joder, que por qué realmente defiendan sus intereses.
A estas alturas debería ser simple como para que niños de 5 años lo pillarán, si A3 mierda, el inMundo, la sinRazon y demás medios de propaganda franquista alaban a un partido, y demonizan a otro; si tienes una nómina, tus intereses se alinean siempre con los que te ponen como los "malos".
Como dijo Malcolm X, cuidado con los medios de comunicación, o te harán odiar al oprimido, y amar al opresor...
0 K 7
txutxo #10 txutxo
Los partidos políticos hace tiempo que son una lacra para el bienestar y el desarrollo de los países.
0 K 7
ronko #11 ronko
Hay gente que tira el dinero ...
0 K 7
anv #2 anv
PP, VOX y JUNTS votaron en contra de la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, perjudicando a sus votantes económicamente

Recordemos que no son los votantes los que ponen un gobierno en el poder: son los donativos de las empresas y grandes fortunas las que pagan las campañas. Las campañas son las que consiguen votos. Con suficiente dinero hasta un nazi retrasado como Trump gana unas elecciones.
0 K 6
#7 ContracomunistaCaudillo
#2 no sería mejor para todos como sociedad si en vez de acortar la jornada laboral incentivaran a los empresarios a pagar más? Para qué queremos más tiempo libre si somos pobres? Qué clase de vida vamos a disfrutar? Será que nos quieren ver pobres y fáciles de manejar? Creo que este gobierno sabe muy bien a lo que juega y en este caso la oposición ha visto por donde van los tiros.
0 K 6

menéame