edición general
2 meneos
18 clics

¿Qué hay detrás de las protestas en Nepal que provocaron la dimisión del primer ministro?

Nepal levantó la prohibición a las redes sociales, medida que en los últimos días desencadenó una ola de protestas, pero el retroceso de la decisión no fue suficiente y este martes 9 de septiembre, el primer ministro Khadga Prasad Oli, presentó su renuncia. Al menos 19 personas han muerto en las movilizaciones. A continuación, un vistazo a la crisis en la nación.

| etiquetas: nepal , dimisión , revueltas
2 0 0 K 26 politica
3 comentarios
2 0 0 K 26 politica
Torrezzno #1 Torrezzno *
Al anunciar la prohibición la semana pasada, la Administración del primer ministro, Khadga Prasad Oli, afirmó que estaba tomando medidas enérgicas contra el uso indebido de las plataformas, en las que algunos usuarios con identificaciones falsas difundían odio y rumores, cometían delitos cibernéticos y perturbaban la armonía social

A que nos suena esto? Hay que combatir los bulos...
1 K 20
#3 alamajar *
#1 dictaduraaaaa...
www.comocorrerencirculosconlosbrazosenalto.com
0 K 10
cosmonauta #2 cosmonauta
¡A este le van a hacer un Ceaucescu!
0 K 12

menéame