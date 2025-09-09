¿Qué hay detrás de las protestas en Nepal que provocaron la dimisión del primer ministro?

Nepal levantó la prohibición a las redes sociales, medida que en los últimos días desencadenó una ola de protestas, pero el retroceso de la decisión no fue suficiente y este martes 9 de septiembre, el primer ministro Khadga Prasad Oli, presentó su renuncia. Al menos 19 personas han muerto en las movilizaciones. A continuación, un vistazo a la crisis en la nación.