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¿Qué hay detrás del endurecimiento de las multas por incivismo impulsado por gobiernos municipales del PSC?

¿Qué hay detrás del endurecimiento de las multas por incivismo impulsado por gobiernos municipales del PSC?

Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, El Vendrell y Lleida han modificado últimamente sus ordenanzas de civismo ampliando los comportamientos punibles en el espacio público.

| etiquetas: barcelona , psc , socialistas , multas , incivismo
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1 comentarios
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cosmonauta #1 cosmonauta
Se les ha vuelto mayor y conservador el electorado.
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menéame