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¿Qué hay detrás del endurecimiento de las multas por incivismo impulsado por gobiernos municipales del PSC?
Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, El Vendrell y Lleida han modificado últimamente sus ordenanzas de civismo ampliando los comportamientos punibles en el espacio público.
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cosmonauta
Se les ha vuelto mayor y conservador el electorado.
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