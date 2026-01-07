Hay una cosa para la que las empresas ya están usando la IA: cobrar más a cada cliente

Los consumidores utilizan ChatGPT y otras aplicaciones de IA para reservar viajes y comprar por internet. Quizá no sepan que las empresas utilizan esta IA para sacarles más dinero.
| etiquetas: precios , discriminación , información , vigilancia , ia
Dice que mediante la IA ponen un precio diferente para cada comprador, según la situación económica y de intereses de ese comprador.
Pero eso ¿no es ilegal?. Si vas a comprar a la frutería un kilo de peras, ¿ es legal que el frutero te diga un precio dependiendo de si sabe que tienes más o menos pasta, o si te ve muy interesado por esas peras ?.
¿ Los precios no tienen que ser únicos para todos ?. Pensaba que era obligatorio, y no cobrarle a cada cliente un precio diferente en función de su estatus económico o sus costumbres como consumidor.
Versión digital, pero vamos una VPN y un navegador sin cookies veo que esto es manipulable
Y si no te gusta, vas a la competencia