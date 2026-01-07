edición general
Hay una cosa para la que las empresas ya están usando la IA: cobrar más a cada cliente

Los consumidores utilizan ChatGPT y otras aplicaciones de IA para reservar viajes y comprar por internet. Quizá no sepan que las empresas utilizan esta IA para sacarles más dinero.

Gry #1 Gry
¿Cual es el problema? La gente dispuesta a delegar en una IA sus compras probablemente valora más la conveniencia que una posible reducción del precio.
Feindesland #2 Feindesland
#1 Yo no he entendido eso. Dice que la IA genera los precios para TODOS, no sólo para el que la usa.
Gry #3 Gry
#2 Eso llevan años haciéndolo sin necesidad de IA.
Feindesland #4 Feindesland
#3 Exacto. Y ahora lo automatizan y lo profundizan.
#6 unocualquierax *
#2
Dice que mediante la IA ponen un precio diferente para cada comprador, según la situación económica y de intereses de ese comprador.
Pero eso ¿no es ilegal?. Si vas a comprar a la frutería un kilo de peras, ¿ es legal que el frutero te diga un precio dependiendo de si sabe que tienes más o menos pasta, o si te ve muy interesado por esas peras ?.
¿ Los precios no tienen que ser únicos para todos ?. Pensaba que era obligatorio, y no cobrarle a cada cliente un precio diferente en función de su estatus económico o sus costumbres como consumidor.
#7 dsj
#6 es el famoso regateo...
Versión digital, pero vamos una VPN y un navegador sin cookies veo que esto es manipulable
Febrero2034 #5 Febrero2034 *
Las empresas tiene siempre q intentar sacar el máximo dinero y el cliente de pagar lo mínimo posible.
Y si no te gusta, vas a la competencia
