Qué hay de cierto en el gráfico viral que dice que Vox es el partido favorito del 42% de los jóvenes que votan por primera vez

En el marco de la campaña electoral para las elecciones generales del 23 de julio, circula en redes sociales un gráfico descontextualizado que muestra los cuatro principales partidos políticos estatales. Dicho gráfico, titulado “Partido favorito de los jóvenes”, atribuye un porcentaje a cada formación, presentando en primer lugar a Vox (42,73%), seguido de PP (25,64%), PSOE (25,21%) y Sumar (6,41%). También lo han compartido en plataformas como Facebook algunos perfiles de Vox. No obstante, no está acompañado de un enlace o fuente que respalde.

26 comentarios
volandero
#8 Guau, tu falacia de niño de 12 años me ha abierto los ojos. Gracias, maestro.
Oilegor
#13 a poco supera tu mierda de análisis de " los jóvenes están influenciados y son gilipollas, no como yo".
volandero
#14 Igual nos puedes dar tú una masterclass de lo que es estar influenciado y ser...
HeilHynkel
#4

El bot astriturfero de turno.

Al pozo de la mierda como el resto de la extrema derecha.  media
Leon_Bocanegra
Pues depende, quién ha hecho el gráfico? Si lo han hecho ellos mismos , de cierto no hay nada.
omega7767
#4 cuanta razón en tu comentario involuntariamente
Oilegor
#11 si, si lo sé que de verdad es el pensamiento por aquí.

Mientras tanto sin casa, sin dinero y dejando el salario en el alquiler.
omega7767
#16 ¿te das cuenta que "la verdadera izquierda" nunca ha gobernado España en nuestra "democracia"?

siento que estés corto de dinero y que el alquiler sea un timo, una pena

PSOE es un partido de centro
Oilegor
#24 jajajaja

Y que no os cansais del mismo rollo siempre.
La virgen.

Y quien cojones sostiene al PSOE ese de centro, la verdadera izquierda o la izquierda verdaderamente de izquierdas.
SeñorPresunciones
Los jóvenes casposos.
ombresaco
como resumen: Errores voluntarios
eltxoa
Cómo de mal se deben estar haciendo las cosas para que la juventud, que es solidaría por naturaleza, esté escorada hacia de derecha!
Oilegor
#2 es cosa de las redes sociales y de que los jóvenes son retrasados.
No como la verdadera izquierda que todo lo hace bien.
volandero
#2 Igual tiene algo que ver que la principal forma de ocio de esa juventud desde los 6 años es ver maratones de vídeos de gamers que con el tiempo te enteras que son unos putofachas.
Oilegor
#6 la culpa es de los juegos de rol
Ratoncolorao
#2 A ver si te piensas que esto es gratis, que hay muchos miles de millones que financian grupos, influencers o el propio X antes Twitter
carakola
#7 Yo estoy alucinando con Youtube. Qué manera de recomendar mierda de ultraderecha. No soy de ver esos contenidos pero ellos erre que erre con la inmigración, los de Vox y basuras similares. Pocas veces utilizo eso de "no recomendar este canal" pero es tremendo.
Leon_Bocanegra
#2 lo primero que se está haciendo mal son los gráficos.
eltxoa
#15 Seguramente. Pero que la juventud está escorándose a la derecha no es nuevo. Es preocupante y requiere un análisis honesto más allá de, es que tiktok los manipula.
Leon_Bocanegra
#18 claro, porque no es tik tok quién los manipula. Seguramente la información que tienen les llega a través de comprar el periódico por las mañanas y de patear las ciudades entrevistandose con los ciudadanos de a pie.
Veo
#20 en realidad no es tiktok quien los maneja, si no que los manejan a través de tiktok.
Leon_Bocanegra
#22 obviamente!
ACEC
¿Una encuesta hecha en OKDiario?
Libelulo
Pues verán los que simpatizan con el PSOE se enteren de que el gobierno enviará tropas a Ucrania. Pronto se enterarán.
juliusK
Pues no sé qué hay de cierto en el gráfico, aparte de que funciona de pm para que reafirmen su mensaje, pero en mi pueblo puedo asegurar que más del 42% (de los que voten, que gritar Perrohijoputa y cantar el himno de la Legión borracho es vistoso pero requiere menos compromiso que ir a votar un domingo) van a votar a VOX.
Oilegor
es más o menos que venga un rojelio, te la meta por detrás mientras te dice que no te está metiendo nada y que disfrutes del momento.
Esto va para #_14 que como es cortito lo mismo se ofendía.
