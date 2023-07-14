Qué hay de cierto en el gráfico viral que dice que Vox es el partido favorito del 42% de los jóvenes que votan por primera vez

En el marco de la campaña electoral para las elecciones generales del 23 de julio, circula en redes sociales un gráfico descontextualizado que muestra los cuatro principales partidos políticos estatales. Dicho gráfico, titulado “Partido favorito de los jóvenes”, atribuye un porcentaje a cada formación, presentando en primer lugar a Vox (42,73%), seguido de PP (25,64%), PSOE (25,21%) y Sumar (6,41%). También lo han compartido en plataformas como Facebook algunos perfiles de Vox. No obstante, no está acompañado de un enlace o fuente que respalde.
| etiquetas: política , juventud , verificación , neutral
El bot astriturfero de turno.
Al pozo de la mierda como el resto de la extrema derecha.
Mientras tanto sin casa, sin dinero y dejando el salario en el alquiler.
siento que estés corto de dinero y que el alquiler sea un timo, una pena
PSOE es un partido de centro
Y que no os cansais del mismo rollo siempre.
La virgen.
Y quien cojones sostiene al PSOE ese de centro, la verdadera izquierda o la izquierda verdaderamente de izquierdas.
No como la verdadera izquierda que todo lo hace bien.
Esto va para #_14 que como es cortito lo mismo se ofendía.