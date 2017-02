Hater, una app al más puro estilo Tinder que une a la gente según lo que odia

«El amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males» decía el maestro recién fallecido, Leonard Cohen. El amor une, el amor mueve montañas, el amor no tiene edad... Todo esto está muy bien, pero ¿y el odio? Pocas cosas en este mundo unen más a dos (o más) personas que tener un enemigo común. Bajo esta premisa que acabamos de exponer, el desarrollador Hater Inc. ha lanzado al mercado de las apps el Tinder del enconamiento y la animadversión, cuyo nombre lo dice todo "Hater" (el que realiza el acto de odiar). La aplicación se...