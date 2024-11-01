edición general
Hasta ahora “el software se estaba comiendo el mundo”. Ahora la IA se está comiendo el software

La pregunta que empieza a asomar es delicada y fascinante al mismo tiempo: si la IA puede construir herramientas a medida en cuestión de instantes, qué sentido tiene seguir pagando por un software rígido y estandarizado que funciona, sí, pero que a menudo fuerza a trabajar como dicta la plataforma. Este es el punto en el que el debate se vuelve realmente serio: no se trata de una mejora incremental, sino de cuestionar el modelo actual como estándar del software empresarial. La lógica es agresiva, al menos sobre el papel.

#2 Chappie
si puedes "hablar" directamente con los datos; ¿qué sentido tiene usar un intermediario?
Ferran #1 Ferran
Lo que se está comiendo es la rentabilidad.
ed25519 #3 ed25519
Pues voy a contar mi experiencia. En mi empresa (Usana) nos forzaron a usar Cursor para prototypos, bugs, etc.... vamos todo lo relacionado con el software. Incluso si no usabas cursor nos daban un toque de por que no lo usabas. Vamos que nos forzaron a todos a usarla durante un timepo. Ya ha pasado un tiempo y tachan........ salen las estadisticas y el uso a caido drasticamente a nieveles de 10% de adopcion. Considero que Cursor esta bien y da ideas (un stack overflow con esteroides) pero lo de comerse el software estan a años luz Xataka :-)
