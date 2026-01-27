Hasta 23.700 euros por curso: este es el precio de las matrículas de los nuevos grados privados en Asturias

La Universidad Alfonso X ha anunciado las dos titulaciones que desea ofrecer en Asturias: Medicina y Enfermería. En el caso del grado en Medicina, el precio total asciende a 23.700 euros por curso. Esta cantidad incluye 3.000 euros en concepto de reserva de plaza, 1.200 euros de matrícula y diez cuotas mensuales de 1.950 euros. Traducido a créditos, cada uno tiene un coste de 415 euros. En Enfermería, el precio total se sitúa en 11.430 euros, con una reserva de plaza de 750 euros, una matrícula de 1.050 euros y diez mensualidades de 963 euros,