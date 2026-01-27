edición general
Hasta 23.700 euros por curso: este es el precio de las matrículas de los nuevos grados privados en Asturias

La Universidad Alfonso X ha anunciado las dos titulaciones que desea ofrecer en Asturias: Medicina y Enfermería. En el caso del grado en Medicina, el precio total asciende a 23.700 euros por curso. Esta cantidad incluye 3.000 euros en concepto de reserva de plaza, 1.200 euros de matrícula y diez cuotas mensuales de 1.950 euros. Traducido a créditos, cada uno tiene un coste de 415 euros. En Enfermería, el precio total se sitúa en 11.430 euros, con una reserva de plaza de 750 euros, una matrícula de 1.050 euros y diez mensualidades de 963 euros,

YSiguesLeyendo
y? va a dedicarse el Estado a hacer lo que le corresponde en lugar de quejarse de que lo haga el sector privado? ejemplo: el Estado impone un máster obligatorio para presentarse a las pruebas de acceso a docente en el sector público... peroooo "se le olvida" ofertar el número de plazas suficientes en ese máster obligatorio. resultado: universidades privadas forrándose con este máster porque al Estado no le da la gana de ofertar plazas suficientes. de quién es la culpa? de quién? idos a cagar!

j-light
#3 Correctísimo.

YSiguesLeyendo
#5 #6 es que es la cruz de este país: sociolistos llevándoselo calentito, que están en contra de cualquier iniciativa privada, pero que son incapaces de hacer que lo público haga lo que le corresponde, lo que le mandatan las leyes, ni más ni menos. con lo de los trenes, pues igual: me cago en la puta de la liberalización y de las compañías privadas porque claro no se puede competir con esos precios y blablablá, pero lo que es mi responsabilidad, que es la infraestructura, pues ya tal... eso sí,…   » ver todo el comentario

xaneco
#3 Totalmente cierto lo que dices.

eipoc
#3 sin estudios privados, los trocitos de mierda que deterioran la pública para favorecer la privada, no tendrían otra opción que mejorar la pública para que estudien sus hijos.

JackNorte
El precio de los enchufes.

endy

Malinke
#2 pues con esos precios, sería mala publicidad.


