Harvey Weinstein afronta un nuevo juicio por violación en tercer grado a la actriz Jessica Mann

El nuevo juicio contra el productor de cine caído en desgracia Harvey Weinstein por un cargo de violación en el que un jurado estuvo previamente en punto muerto comenzó el martes, aunque seguirá encarcelado por otros delitos independientemente del veredicto.Weinstein está acusado de la violación en tercer grado de Jessica Mann, protagonista de la comedia romántica de 2015 'This Isn't Funny'. El juez declaró nulo el juicio el pasado junio después de que el presidente del jurado se negara a volver a deliberar sobre el caso en medio de una disputa