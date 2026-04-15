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Harvey Weinstein afronta un nuevo juicio por violación en tercer grado a la actriz Jessica Mann

Harvey Weinstein afronta un nuevo juicio por violación en tercer grado a la actriz Jessica Mann

El nuevo juicio contra el productor de cine caído en desgracia Harvey Weinstein por un cargo de violación en el que un jurado estuvo previamente en punto muerto comenzó el martes, aunque seguirá encarcelado por otros delitos independientemente del veredicto.Weinstein está acusado de la violación en tercer grado de Jessica Mann, protagonista de la comedia romántica de 2015 'This Isn't Funny'. El juez declaró nulo el juicio el pasado junio después de que el presidente del jurado se negara a volver a deliberar sobre el caso en medio de una disputa

| etiquetas: nuevo juicio , harvey , weinstein , violacion , actriz , jessica , mann
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2 comentarios
4 1 0 K 94 VIOGEN
tul #1 tul
caido en desgracia? menuda basura de medio publico, hace parecer que lo de este monstruo fue un accidente o algo asi...
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MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
El abuso sexual en tercer grado implica contacto, ya sea por encima o por debajo de la ropa, y la intención es sexual o degradar o humillar a la otra persona
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menéame