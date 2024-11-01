El Harmattan africano trae consigue arena y enfermedades como la meningitis [ENG]

Cada año, de diciembre a abril, el Harmattan recorre África. Este viento fresco, seco y cargado de polvo recorre la mitad norte del África Subsahariana desde diciembre hasta finales de marzo. El Harmattan tienen un importante impacto en la agricultura y en la salud humana propagando enfermedades como el virus de la gripe o la tuberculosis pero, sobre todo, explica la elevadísima incidencia de meningitis meningocócica en esta región del planeta.