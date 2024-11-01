Hantavirus: la OMS dijo que la Argentina y EE.UU. deberían “reconsiderar” su salida del organismo

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo este jueves que la Argentina y Estados Unidos deberían “reconsiderar” su decisión de salir del organismo, tras confirmarse un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius que partió de Ushuaia el 1 de abril.“Pienso que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”