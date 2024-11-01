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Hantavirus: la OMS dijo que la Argentina y EE.UU. deberían “reconsiderar” su salida del organismo

Hantavirus: la OMS dijo que la Argentina y EE.UU. deberían “reconsiderar” su salida del organismo

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo este jueves que la Argentina y Estados Unidos deberían “reconsiderar” su decisión de salir del organismo, tras confirmarse un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius que partió de Ushuaia el 1 de abril.“Pienso que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”

| etiquetas: hantavirus , oms , argentina , ee.uu
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9 comentarios
15 0 0 K 169 actualidad
jonolulu #1 jonolulu
Solo hay una cosa peor que un imbécil convencido. Dos.
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ombresaco #2 ombresaco
#1 tres, cuatro...
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mariKarmo #4 mariKarmo
La puta derecha ultraliberal nos acabará llevando al desastre. Qué panda de imbéciles.
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#7 fremen11
#4 luego cuando haya un problema de verdad serán los primeros en vacunarse
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
Lo raro es que no tengamos a algún usuario promilei de MNM defendiendo la salida de la OMS estos días
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fofito #6 fofito
#5 Están acopiando datos que les confirmen lo positivo de abandonar la OMS y su repercusión en la economía del país
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
solitos no han llegado a eso, los han elegido, así que a apencar.
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capitan__nemo #9 capitan__nemo
Lo raro es que se hayan salido eeuu y argentina y no se haya salido israel.
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a69 #8 a69
Que hagan lo que quieran, pero quién viaje de esos países a otros civilizados por la OMS pues se coma 40 días de cuarentena.
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menéame